Помощь перевести код с php на java

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требуется помощь в переводе классов с php на java 

Классы по большей части работают с бинарными данными. Требуется знания в этой области.  

php struct.pack, struct.unpack , java ByteBuffer  Serialization, etc.  

пример одного из классов:  

обьем –  5-6 классов по 20-60 строк ( с заголовками, водой и прочим). Работа с побитовыми операциями минимальная  – в основном преобразование. В целом по коду – адаптер протоколов. 

class Int32(object): 

    def __init__(self, name, description): 

        self.name = name 

        self.desc = description 

        self.maxlen = 4, // 4 bytes for int32 

        self.ty = None 

    @staticmethod 

    def pack(data): 

        return struct.pack('

    @staticmethod 

    def unpack(data): 

        if len(data) == 0: 

            return 0 

        return struct.unpack('

JavaPHP
7 лет назад
gymanoidw
Владимир 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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