Необходимо провести анализ нагрузочности сайта через яндекс-танк. Сайт написан на wordpress. Нужно определить какой максимальный объем qps выдерживает сайт, предже, чем сайт начинает таймаутить (т/е/ делать параллельными запросами постоянно увеличивая нагрузку). Результат предоставить в виде скринов.
Помощь перевести код с php на java
требуется помощь в переводе классов с php на java
Классы по большей части работают с бинарными данными. Требуется знания в этой области.
php struct.pack, struct.unpack , java ByteBuffer Serialization, etc.
пример одного из классов:
обьем – 5-6 классов по 20-60 строк ( с заголовками, водой и прочим). Работа с побитовыми операциями минимальная – в основном преобразование. В целом по коду – адаптер протоколов.
class Int32(object):
def __init__(self, name, description):
self.name = name
self.desc = description
self.maxlen = 4, // 4 bytes for int32
self.ty = None
@staticmethod
def pack(data):
return struct.pack('
@staticmethod
def unpack(data):
if len(data) == 0:
return 0
return struct.unpack('
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на вордпрес, установлен плагин Contact Form 7. Нужно добавить графы в форму, в том числе с вариантами ответов. Предлагайте, сколько это стоит на ваш взгляд.Завершен7 лет назад
Есть сайт (ссылка в ТЗ) после переезда на другой хостинг перестала работать форма отправки сообщений через сайт. Т.е. если кликаем «Заявка на аренду» всплывает форма, после заполнения полей кликаем «Отправить» и ничего не происходит. ...Завершен7 лет назад
Имеется сайт, собранный на конструкторе Tilda (исключительно Zero-блоки, можно выгрузить на хостинг без привязки к конструктору). На сайте есть возможность покупки товаров (штатная корзина). Необходимо настроить передачу данных при покупке, бронировании товара ...Завершен7 лет назад
Нужно сделать сайт . Пример сайта https://boxberry.ru/ Указать сроки и стоимость выполнения проекта .Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую, Нужно починить работу модуля купоны. OPENCART - Version 3.0.2.0Завершен7 лет назад
Нужно сохранить данные в бд для зарегистрированного пользователя с возможностью их загрузки. Подробнее в расскажу в лс. Если есть опыт, пишите.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $160
Рассматриваем только тех, кто написал "Прочитал, готов работать"! Описание задания в прикрепленном документе. В ответе просим указывать срокиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен скрипт для сайта. Когда клиент опускается до блока с ценами, то резко начинается рост цены. Сбоку вылетает кнопка, которая во льду и написано: "Заморозить цену на 1 минуту сейчас?". В конце ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно с RIP 2-х шаблонов с темплейт монстра и залить на хостинг привязать в Вордпрессу,. 1) https://www.templatemonster.com/ru/demo/64211.html 2) https://www.templatemonster.com/ru/demo/66518.htmlВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад