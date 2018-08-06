Помощь перевести код с php на java

требуется помощь в переводе классов с php на java

Классы по большей части работают с бинарными данными. Требуется знания в этой области.

php struct.pack, struct.unpack , java ByteBuffer Serialization, etc.

пример одного из классов:

обьем – 5-6 классов по 20-60 строк ( с заголовками, водой и прочим). Работа с побитовыми операциями минимальная – в основном преобразование. В целом по коду – адаптер протоколов.

class Int32(object):

def __init__(self, name, description):

self.name = name

self.desc = description

self.maxlen = 4, // 4 bytes for int32

self.ty = None

@staticmethod

def pack(data):

return struct.pack('

@staticmethod

def unpack(data):

if len(data) == 0:

return 0

return struct.unpack('