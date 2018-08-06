Внести правки и доработки в интернет-магазине на битрикс. Верстка в наличии нужно аккуратно внедрять постранично функционал. Сделать нужно качественно и оперативно!
Wordpress WooCommerce
Проработать интернет магазин.
Есть список пожеланий на 30 пунктов.
ТЗ кандидатам.
В отклике пишите: "Разбираюсь с WooCommerce"
Заявки фрилансеров
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