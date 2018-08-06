Wordpress WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок127 просмотров

Проработать интернет магазин. 

Есть список пожеланий на 30 пунктов. 

ТЗ кандидатам.

В отклике пишите: "Разбираюсь с WooCommerce"

WooCommerceWordPress
7 лет назад
partner430
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров