Кастомизировать шаблон вп

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Закрыт3 заявки148 просмотров

Всем привет. Требуется уникализировать популярную тему ROOT для Wordpress

Нужно сделать отличное от стандартного отображение блоков и перенести меню вверх. За основу прикрепил скрин сайта, нужно сделать как там 1 в 1 (или с похожим отображением блоков, меню (по размерам и виду)).

Скрин прилагаю. 

WordPress
7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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