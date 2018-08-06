Кастомизировать шаблон вп

Всем привет. Требуется уникализировать популярную тему ROOT для Wordpress

Нужно сделать отличное от стандартного отображение блоков и перенести меню вверх. За основу прикрепил скрин сайта, нужно сделать как там 1 в 1 (или с похожим отображением блоков, меню (по размерам и виду)).

Скрин прилагаю.