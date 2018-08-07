Программист Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Ищу программиста на Opencart, сайт по парфюму topsmell.ru нужно выполнить ТЗ от сеошника и в дальнейшем быть на связи, сайт новый, будет много работы. В том числе и по добавлению спарсенного товара. Большого бюджета на сайт нет, поэтому буду рассматривать людей способных быстро и не дорого выполнять работу.  

ТЗ отправлю заинтересовавшемуся

Opencart
7 лет назад
AndreevPavel
Павел 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров