Пиксель фейсбук

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Нужно настроить пиксель (индивидуально настроенная конверсия) фейсбук. 

на ajax форму (перезагружается без перезагрузки страницы) чтобы он срабатывал при отправке формы.

AJAX
7 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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