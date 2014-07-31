Сформировать доверенность на получение ТМЦ

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Завершен2 заявки184 просмотра

Сформировать доверенность на получение ТМЦ в XLS формы предоставим.Проект срочный

11 лет назад
anaba2013
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
15 часов назад

Выбранный исполнитель

ksushanas
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчиком была поставлена четко задача и сроки выполнения. Оплата поступила сразу, после выполнения задания. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

ksushanas
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад