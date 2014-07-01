Сделать условие в екселе

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт2 заявки158 просмотров

Нужно по условию, когда чел. в отпуске + еще один статус. -- сделать жирным шрифтом строчку, а где другие статусы -- серым цветом шрифт

11 лет назад
maxlivemax
Максим 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров