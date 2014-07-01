Экономика организации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт3 заявки281 просмотр

Нужна помощь по курсовой работе.Тема"Планирование ассортимента выпускаемой продукции на предприятии." Помощь в расчётах.

11 лет назад
bitlz2
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров