Перевод 40 статей на финансовую тему с анг на рус

ПереводыЗавершен22 заявки311 просмотров
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Требуется перевести 40 статей с англ на русский язык

Примерная сложность статей можно посмотреть тут marketwatch.com

Если есть опыт работы со статьями на финасновую тему прикрепляйте ссылки

10 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
Nastin832
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$30
10 дней
Оперативно и качественно Спасибо, буду еще обращаться
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