Переводчик на удаленной основе

Всем желаю здравствовать!

Друзья, В бюро переводов требуются переводчики на удаленной основе. Оплата сдельная (зависит от языка перевода), не пыльная...

Кому интересно наше предложение предлагаю заполнить прикрепленную анкету и отправить ее на почту (указанна в анкете или мне.

Так же... если возникли какие-то вопросы, пишите, с удовольствием ответим...

И кстати, без обид, но переводчиков с английского языка прошу не беспокоить, Вас очень много((