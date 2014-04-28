Перевод статей на английский язык.

Требуется перевод бизнес корреспонденции с английского/русского на французский и обратно. На постоянной основе. График преимущественно свободный. Базовая корреспонденция всего около 10000 знаков (письма, анкеты, договора). Помимо перевода базовой (шаблонной) корреспонденции необходима будет оперативная языковая поддержка (перевод ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются статьи для англоязычного блога посвященному обзорам софта и веб продуктов. Требуется серия статей.
Задачи:
1. Я даю статью на перевод, необходимо ее перевести на английский язык. Если в статье есть скриншоты, изображения на русском языке, то надо сделать свои.
2. Добавить статью на блог (вордпресс).
а) Вашу цену прошу сообщать за 1000 слов, а не символов. (!)
б) Сроки исполнения за статью из 1000 слов.
Прошу цену в USD (!)
в) Для оценки уровня вашего английского, прошу к резюме приложить следующий перевод:
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Advanced Mass Sender (AMS) Enterprise
Стоимость: базовая версия — около $300. За дополнительные $100 можно приобрести программу по рассылке объявлений на доски объявлений.
AMS является одной из самых мощных по функционалу программ для рассылки писем, и ее вполне достаточно для нужд email-маркетинга. Она позволяет организовать и полностью автоматизировать всю работу, связанную с рассылками: от создания и обработки списков адресов получателей, подготовки высокоперсонализированных рекламных материалов до анализа эффективности рекламной кампании.
AMS имеет модуль, который позволяет подписчикам самостоятельно отписываться и подписываться на рассылку, что для офлайн-программ является неоспоримым преимуществом.
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Интересуют предложения индивидуальных переводчиков, а не агентств.
Спасибо.
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