Перевод статей на английский язык.

ПереводыЗакрыт7 заявок248 просмотров
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Требуются статьи для англоязычного блога посвященному обзорам софта и веб продуктов. Требуется серия статей.

Задачи:

1. Я даю статью на перевод, необходимо ее перевести на английский язык. Если в статье есть скриншоты, изображения на русском языке, то надо сделать свои.

2. Добавить статью на блог (вордпресс).

а) Вашу цену прошу сообщать за 1000 слов, а не символов. (!)

б) Сроки исполнения за статью из 1000 слов.

Прошу цену в USD (!)

в) Для оценки уровня вашего английского, прошу к резюме приложить следующий перевод:

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Advanced Mass Sender (AMS) Enterprise

Стоимость: базовая версия — около $300. За дополнительные $100 можно приобрести программу по рассылке объявлений на доски объявлений.

AMS является одной из самых мощных по функционалу программ для рассылки писем, и ее вполне достаточно для нужд email-маркетинга. Она позволяет организовать и полностью автоматизировать всю работу, связанную с рассылками: от создания и обработки списков адресов получателей, подготовки высокоперсонализированных рекламных материалов до анализа эффективности рекламной кампании.

AMS имеет модуль, который позволяет подписчикам самостоятельно отписываться и подписываться на рассылку, что для офлайн-программ является неоспоримым преимуществом.

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Интересуют предложения индивидуальных переводчиков, а не агентств.

Спасибо.

10 лет назад
Donner
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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