Перевод с Русского на Немецкий

Нужно перевести приложенный документ. Это текста для игры. Константы слева переводить или редактировать не нужно https://www.dropbox.com/s/ky4n5dj6p1yati9/translate.jpg

Укажите финальную стоимость за перевод и сроки выполнения заказа.

Желаемый способ оплаты: на любую кредитную карту или счет в банке РФ, яндекс деньги, киви кошелек (вебмани очень не люблю но тоже можно)