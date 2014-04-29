Перевод с Русского на Немецкий

Требуется перевод бизнес корреспонденции с английского/русского на французский и обратно. На постоянной основе. График преимущественно свободный. Базовая корреспонденция всего около 10000 знаков (письма, анкеты, договора). Помимо перевода базовой (шаблонной) корреспонденции необходима будет оперативная языковая поддержка (перевод ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести приложенный документ. Это текста для игры. Константы слева переводить или редактировать не нужно https://www.dropbox.com/s/ky4n5dj6p1yati9/translate.jpg
Укажите финальную стоимость за перевод и сроки выполнения заказа.
Желаемый способ оплаты: на любую кредитную карту или счет в банке РФ, яндекс деньги, киви кошелек (вебмани очень не люблю но тоже можно)
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