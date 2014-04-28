Перевод небольшой статьи с английского на русский

ПереводыЗакрыт11 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Сегодня нужно срочно перевести небольшую статью

http://sisyphe.org/spip.php?article720

(Notes внизу переводить не нужно)

Предлагайте вашу цену...Через пару часов сниму предложение...Спасибо за внимание!

10 лет назад
ProBettor
Тарас 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Переводчик бизнес корреспонденции

    $250

    Требуется перевод бизнес корреспонденции с английского/русского на французский и обратно. На постоянной основе. График преимущественно свободный. Базовая корреспонденция всего около 10000 знаков (письма, анкеты, договора). Помимо перевода базовой (шаблонной) корреспонденции необходима будет оперативная языковая поддержка (перевод ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод мануала ENG-RUS с оформлением под оригинал

    Мануал с версткой в Word с картинками и пр., максимально близко к оригиналу. Мануал в файле по ссылке http://www.espressomaster.ru/coba2.zip Проект для исполнителей со специализаций на переводах. Оплата WMZ в финале по фактическому объему. Ставка не должна ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Специалисты по немецкой и испанской филологии

    $300

    Требуется помощь с дипломными работами по педагогике испанского и немецкого языков. Срочно. Бюджет по $300 на работу. 1) Лингводидактические аспекты изучения креолизованных текстов (немецкий) 2) Формы обращения и их использование в дидактических материалах по испанскому языку

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод статей на английский язык.

    Требуются статьи для англоязычного блога посвященному обзорам софта и веб продуктов. Требуется серия статей. Задачи: 1. Я даю статью на перевод, необходимо ее перевести на английский язык. Если в статье есть скриншоты, изображения на русском языке, ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется перевод сайта-визитки на английский язык

    Нужно сделать перевод всех текстов сайта визитки (6 пунктов меню, три из которых почти не содержат текста). Перевести нужно все что вы видите на русском, итого: - Главная (клик на лого) - Меню (6 пунктов) - Новости (2 штуки) - ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сельское хозяйство, рус-анг, 5-8 страниц

    $50

    Добрый день! Нужен перевод нескольких страниц с английского на русский язык. Подробности: 1) направление: с английского на русский язык. 2) тематика: сельское хозяйство, инструкция к пестицидам, формат PDF. 3) объем общий: примерно 5–8 страниц (по 1800 знаков); это часть ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад