Здравствуйте! Опишу что нужно сделать максимум, а что нужно сделать минимум. Минимум - нужно просто перевести электронную книгу на русский язык. Там есть немного спец. терминов, но я вам помогу с ними. Максимум, нужно перевести книгу, а также ...