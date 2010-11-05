ProBettor

Тарас ProBettor

 
45 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Перевод (локализация сайта)

    Сервису верификации прогнозов [url=http://www.betonsuccess.ru]www.betonsuccess.ru[/url] всвязи с планируемым выходом на англоязычную аудиторию требуется переводчик английского языка. [list=1][*]Примерный общий объем работы - порядка 100К знаков[*]Примерный срок - до трех недель[*]Практически каждый день по согласованию мы будем высылать вам ...

    HTMLТексты для сайта
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод небольшой статьи с английского на русский

    Здравствуйте! Сегодня нужно срочно перевести небольшую статью http://sisyphe.org/spip.php?article720 (Notes внизу переводить не нужно) Предлагайте вашу цену...Через пару часов сниму предложение...Спасибо за внимание!

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод нескольких страниц книги

    Здравствуйте! Нужно перевести сегодня на вечер 15 страниц - с 401 по 416 ую (только не в файле, а в книге). Ссылка на книгу http://www.ex.ua/view_storage/523966548218 С уважением ProBettor

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод книги на английском языке

    Здравствуйте! Опишу что нужно сделать максимум, а что нужно сделать минимум. Минимум - нужно просто перевести электронную книгу на русский язык. Там есть немного спец. терминов, но я вам помогу с ними. Максимум, нужно перевести книгу, а также ...

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Калькуляторы для ставок на спорт

    Задание заключается в том, чтобы сделать программу, которая реализует все калькуляторы отсюда http://www.wagerlines.net/Calculators.shtml. Калькулятор должен быть сделан (выдержан) в стиле программы OnCourt (www.oncourt.info). Программа должна быть написана на C++ Builder. исходные тексты калькуляторов, написанные на на PHP и Perl ...

    PHPPerl
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад