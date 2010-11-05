Сервису верификации прогнозов [url=http://www.betonsuccess.ru]www.betonsuccess.ru[/url] всвязи с планируемым выходом на англоязычную аудиторию требуется переводчик английского языка. [list=1][*]Примерный общий объем работы - порядка 100К знаков[*]Примерный срок - до трех недель[*]Практически каждый день по согласованию мы будем высылать вам ...
- Переводы9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Сегодня нужно срочно перевести небольшую статью http://sisyphe.org/spip.php?article720 (Notes внизу переводить не нужно) Предлагайте вашу цену...Через пару часов сниму предложение...Спасибо за внимание!Переводы11 заявокЗакрыт10 лет назад
Текст прикреплен - нужно сейчас - срочно - в течение 1-2 часов. Оплата вебманями. Просьба указать итоговую цену перевода. Спасибо - удачи!Стихи, Песни и Проза4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно перевести сегодня на вечер 15 страниц - с 401 по 416 ую (только не в файле, а в книге). Ссылка на книгу http://www.ex.ua/view_storage/523966548218 С уважением ProBettorПереводы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Опишу что нужно сделать максимум, а что нужно сделать минимум. Минимум - нужно просто перевести электронную книгу на русский язык. Там есть немного спец. терминов, но я вам помогу с ними. Максимум, нужно перевести книгу, а также ...Переводы23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задание заключается в том, чтобы сделать программу, которая реализует все калькуляторы отсюда http://www.wagerlines.net/Calculators.shtml. Калькулятор должен быть сделан (выдержан) в стиле программы OnCourt (www.oncourt.info). Программа должна быть написана на C++ Builder. исходные тексты калькуляторов, написанные на на PHP и Perl ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад