Перевод книги на английском языке

ПереводыЗакрыт23 заявки360 просмотров
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Здравствуйте!

Опишу что нужно сделать максимум, а что нужно сделать минимум.

Минимум - нужно просто перевести электронную книгу на русский язык. Там есть немного спец. терминов, но я вам помогу с ними.

Максимум, нужно перевести книгу, а также большинство графических элементов - я имею в виду - имеем рисунок с английскими комментариями, нужно оставить этот рисунок, но заменить английский текст на русский.

И в итоге все это упаковать в совсем другой формат (исходник - pdf файл) - формат защищенной от копирования электронной книги.

В итоге приоритет получит тот фрилансер, который сможет все сделать под ключ, но конечно будут рассмотрены все варианты. То есть если вы готовы только перевести все - можете писать мне.

Когда вы будете мне писать укажите вашу итоговую сумму в формате:

1) перевод текста - стоит столько-то

2) перевод графики - да/нет - если да - стоит столько-то

3) преобразование все в новую защищенную от копирования электронную книгу - стоит столько-то

Книга находится в прикрепленном файле.

Оплата будет идти по порядку - сделан 1 пункт и я получил файл в Ворде - оплатил, сделан второй пункт - оплатил, третий - оплатил, в общем договоримся :)

Спасибо за внимание - жду ваши предложения!

11 лет назад
ProBettor
Тарас 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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