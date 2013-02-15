Перевод книги на английском языке

СРОЧНО! Немецкая компания FIT Reisen ищет переводчиков удалённых (немецко-русский), проживающих в Германии или с банковским счётом в Европе. Необходим перевод описания отелей. 700-1000 слов/отель. Оплата: 10 Euro/отель. Возможное количество отелей: около 200. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Опишу что нужно сделать максимум, а что нужно сделать минимум.
Минимум - нужно просто перевести электронную книгу на русский язык. Там есть немного спец. терминов, но я вам помогу с ними.
Максимум, нужно перевести книгу, а также большинство графических элементов - я имею в виду - имеем рисунок с английскими комментариями, нужно оставить этот рисунок, но заменить английский текст на русский.
И в итоге все это упаковать в совсем другой формат (исходник - pdf файл) - формат защищенной от копирования электронной книги.
В итоге приоритет получит тот фрилансер, который сможет все сделать под ключ, но конечно будут рассмотрены все варианты. То есть если вы готовы только перевести все - можете писать мне.
Когда вы будете мне писать укажите вашу итоговую сумму в формате:
1) перевод текста - стоит столько-то
2) перевод графики - да/нет - если да - стоит столько-то
3) преобразование все в новую защищенную от копирования электронную книгу - стоит столько-то
Книга находится в прикрепленном файле.
Оплата будет идти по порядку - сделан 1 пункт и я получил файл в Ворде - оплатил, сделан второй пункт - оплатил, третий - оплатил, в общем договоримся :)
Спасибо за внимание - жду ваши предложения!
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