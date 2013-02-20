Перевод интервью спортивной тематики на английский

Нужен переводчик описаний шаблонов Joomla (Например от Joomlart.com, Gavick.com итд) Понятно что только с опытом похожей работы. Без знания тематики даже самый опытный лингвист ничего тут не сделает Работы много. Долгосрочное сотрудничество Цена : 2wmz за 1k знаков Пишем Никого ...