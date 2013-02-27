Перевод письма в благотворительный фонд (немецкий)

$100
ПереводыЗавершен14 заявок320 просмотров
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Добрый день

Надо перевести письмо на немецкий.

Жду ваших заявок.

11 лет назад
sergdev
40 летПольша
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Очень серьезно отнесся к проекту, нормально.
Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональный, корректный, доброжелательный и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!
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