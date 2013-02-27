Перевод благотворительного сайта

$100
ПереводыЗавершен6 заявок304 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер

Нужно перевести благотворительный сайт на английский язык. Док файл со всеми текстами готов.

Только там используется уже готовый хтмл, поэтому было бы неплохо переводя сохранять слова(переведенные слова), которые были ссылкой в русском тексте также сохранять и в английском.

Пиши свою цену.

Обращаться только тем, кто уверен в себе

Перевод с Промта или с чего то подобного не прокатит

Контролировать будет весьма опытный человек в английском.

11 лет назад
sergdev
40 летПольша
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$9
2 дня
Старательно все выполнил
Хороший, адекватный заказчик. Оплата сразу, обращение вежливое, эмоции от сотрудничества - только положительные. Рекомендую :)
  • Похожие заказы

  • Требуется переводчик с английского

    Требуется писать описания к книгам на основе английского варианта для интернет-магазина. Описания делаются для людей, а не для SEO. Оплата 30 рублей за описание. Условия: — не переводить названия издательств, журналов, марок автомобилей — проверять русскоязычные написания английских имен ...

    Переводы43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод резюме

    Необходимо перевести резюме - около 1.5 страницы. Файл приложен. Срок - сегодня 21-00.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переводчик с сербского на русский

    Добрый день! Требуется переводчик с сербского на русский язык на постоянной основе. Цели и задачи: 1. Регулярный перевод новостных статей (без потери контекста, и хода текста). 2. Периодический перевод разнопланового текстового контента для интернет-ресурсов. Жду от вас ценовых ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переводы с английского

    Добрый вечер. Требуются переводы английских текстов. Тематика - статьи (мебельная тематика), описания мебели. На выходе нужен читабельный текст.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переводы с итальянского

    Добрый вечер. Требуется перевод текстов с итальянского на русский. Текст должен получаться читабельным =) Тематика - описание мебели.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод на англ. аннотации и резюме к диплому

    Перевод нужен не сегодня, а в течение недели, как только я напишу сам материал. Аннотация - меньше 1 стр и резюме 2-4 стр, то есть общий объем не более 5 стр. Перевод нужно будет сделать быстро, дня ...

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод резюме на английский язык

    Необходимо перевести с русского на анг. резюме (CV) 4500 знаков без пробелов. Вот выдержки: =Должностные обязанности и достижения: • Разработка и запуск проекта с нуля. • Постановка целей и планирование работ. • Анализ и контроль выполнения. • Налаживание контактов и ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад