Перевод благотворительного сайта

Требуется писать описания к книгам на основе английского варианта для интернет-магазина. Описания делаются для людей, а не для SEO. Оплата 30 рублей за описание. Условия: — не переводить названия издательств, журналов, марок автомобилей — проверять русскоязычные написания английских имен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер
Нужно перевести благотворительный сайт на английский язык. Док файл со всеми текстами готов.
Только там используется уже готовый хтмл, поэтому было бы неплохо переводя сохранять слова(переведенные слова), которые были ссылкой в русском тексте также сохранять и в английском.
Пиши свою цену.
Обращаться только тем, кто уверен в себе
Перевод с Промта или с чего то подобного не прокатит
Контролировать будет весьма опытный человек в английском.
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