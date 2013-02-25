Переводы с английского

ПереводыЗавершен51 заявка450 просмотров
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Добрый вечер. Требуются переводы английских текстов. Тематика - статьи (мебельная тематика), описания мебели. На выходе нужен читабельный текст.

11 лет назад
Ivanopulus
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Natalya_07
Наталья 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Прекрасный исполнитель
Довольна сотрудничеством.
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