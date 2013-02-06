Перевести текст

$50
ПереводыЗакрыт17 заявок366 просмотров
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Перевести песню, текст в аттаче.

Художественный перевод не нужен, задача максимально точно передать текст.

11 лет назад
keeperkeys-hr
Александр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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