Перевод на белорусский язык через интерфейс

Нужно перевести сайт с русского/украинского (какой больше нравится) на белорусский язык. Перевод выполняется в три этапа:

1. Перевод интерфейса. Интерфейс переводится с помощью языковых файлов, которые содержат массив вида ключ-значение, никаких копаний в коде сайта не нужно. (примерно 1000 символов)

2. Перевод страниц. Осуществляется по желанию либо через админку либо в html-файлах (сниппетах), которые содержат текст страниц, размеченный html-тегами. ВАЖНО: оставить html без изменений, никакой вставки в word - он убъет все кавычки и отступы.

3. Перевод названий сущностей в базе данных через веб-интерфейс (см. пример во вложении). Всего сущностей с названиями из 1-2 слов - около 10.000, многие повторяются.

Интересют ответственные надержные исполнители с опытом работы, идеально - носители языка. В предложении указывайте ваш тариф за 1000 знаков, статус отношений с языком и опыт работы. Знание html хотя бы на базовом уровне будет жирным плюсом.

Для показательности оцените также пожалуйста часть работы по переводу 10.000 названий из 1-2 слов через интерфейс.