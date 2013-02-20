Перевод на белорусский язык через интерфейс

Бюро переводов (Украина, Киев) требуется удаленный переводчик для постоянного сотрудничества по вьетнамо-украинским/русским переводам. [email protected] +38044 22 88 731
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести сайт с русского/украинского (какой больше нравится) на белорусский язык. Перевод выполняется в три этапа:
1. Перевод интерфейса. Интерфейс переводится с помощью языковых файлов, которые содержат массив вида ключ-значение, никаких копаний в коде сайта не нужно. (примерно 1000 символов)
2. Перевод страниц. Осуществляется по желанию либо через админку либо в html-файлах (сниппетах), которые содержат текст страниц, размеченный html-тегами. ВАЖНО: оставить html без изменений, никакой вставки в word - он убъет все кавычки и отступы.
3. Перевод названий сущностей в базе данных через веб-интерфейс (см. пример во вложении). Всего сущностей с названиями из 1-2 слов - около 10.000, многие повторяются.
Интересют ответственные надержные исполнители с опытом работы, идеально - носители языка. В предложении указывайте ваш тариф за 1000 знаков, статус отношений с языком и опыт работы. Знание html хотя бы на базовом уровне будет жирным плюсом.
Для показательности оцените также пожалуйста часть работы по переводу 10.000 названий из 1-2 слов через интерфейс.
- Похожие заказы
- $1000Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Придумать, 30-40 вопросов для проверки знания английского языка. Желательно по всем темам. Можно подглядывать в учебник мерфи. Пример, как бы это выглядело для математики: Вопрос : число 10 это Вариант ответа 1 = 5+5 ( вариант ответа на ...Переводы16 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть документ для перевода с русского на пушту. Объем текста - примерно 10 страниц. Юридическая тематика. Срок выполнения - в течение недели.Переводы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется переводчик урду и пушту с украинского языка. Есть заказ, два файла по 10 страниц каждый. Первый нужно перевести на урду, второй на пушту.Переводы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужна услуга переводчика для создания магазина на etsy.comЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Есть 2 инструкции по косметологическим аппаратам, прилагаю их. Нужно перевести с итальянского языка на русский. Какие сроки/цены? Заранее спасибо!Завершен11 лет назад
Статья по тематике азартные игры, 1245 слов 50% предоплатаПереводы27 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте http://www.greatloveletters.com/ продается книжка, которая учит людей писать "любовные" письма. Необходимо сделать качественный, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ перевод текста с этой страницы на русский язык. Объем 16 тыс. символов (с пробелами). От вас цена / срок. Оплата WebMoney или ...Переводы38 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести письмо в итальянскую компанию, объем 3000 знаков. Срок исполнения 1-2 дня.Завершен11 лет назад
Необходимо выполнить перевод текста с английского на русский. Срок 3 дня.Завершен11 лет назад