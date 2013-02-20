Перевод на белорусский язык через интерфейс

ПереводыЗавершен2 заявки152 просмотра
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Нужно перевести сайт с русского/украинского (какой больше нравится) на белорусский язык. Перевод выполняется в три этапа:

1. Перевод интерфейса. Интерфейс переводится с помощью языковых файлов, которые содержат массив вида ключ-значение, никаких копаний в коде сайта не нужно. (примерно 1000 символов)

2. Перевод страниц. Осуществляется по желанию либо через админку либо в html-файлах (сниппетах), которые содержат текст страниц, размеченный html-тегами. ВАЖНО: оставить html без изменений, никакой вставки в word - он убъет все кавычки и отступы.

3. Перевод названий сущностей в базе данных через веб-интерфейс (см. пример во вложении). Всего сущностей с названиями из 1-2 слов - около 10.000, многие повторяются.

Интересют ответственные надержные исполнители с опытом работы, идеально - носители языка. В предложении указывайте ваш тариф за 1000 знаков, статус отношений с языком и опыт работы. Знание html хотя бы на базовом уровне будет жирным плюсом.

Для показательности оцените также пожалуйста часть работы по переводу 10.000 названий из 1-2 слов через интерфейс.

11 лет назад
feline
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ikerik
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Все сделано хорошо, качественно (вроде бы :) и в срок. Обязательно обращусь еще раз.
Хороший заказчик. Оплата своевременная. Готов сотрудничать с ним в дальнейшем