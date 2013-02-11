Перевод текста

Есть пара источников, откуда брать статьи для перевода. Статьи касаются темы фитнеса, похудения, кардио и интервальных тренировок. Статьи обычно выходят 2500-4000 знаков (не слов, как написал сначала по ошибке) Нужно 20-50 статей за разумное время и цену. Пишите ...