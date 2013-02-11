Перевод текста

ПереводыЗавершен12 заявок193 просмотра
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Необходимо выполнить перевод текста с английского на русский. Срок 3 дня.

11 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
13 дней назад
11 лет назад
$100
3 дня
Спасибо за отличный перевод. Грамотно и в срок. Будем и дальше сотрудничать.
Все было четко и ясно. Во время выполнения и сдачи работы Николай находился на связи. Оплата была произведена сразу же после сдачи перевода.
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