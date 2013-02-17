Переводы статей по фитнесу с англ. сайтов

Есть пара источников, откуда брать статьи для перевода.

Статьи касаются темы фитнеса, похудения, кардио и интервальных тренировок.

Статьи обычно выходят 2500-4000 знаков (не слов, как написал сначала по ошибке)

Нужно 20-50 статей за разумное время и цену.

Пишите предложения со стоимостью за статью и время.

Примерно так:

Переведу 5 статей за ххх долларов, 5 дней.

10 статей - ххх долларов, ххх дней.

50 статей - хххх долларов, хххх дней.

В среднем одна статья за 1-2 дня интересует.

Оплата по факту.

Если все будет ок - сотрудничество будет длительным.