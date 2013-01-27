Перевод русско-немецкий

ПереводыЗакрыт8 заявок200 просмотров
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Нужно перевести текст с русского на немецкий. Текста около 7 страниц А4. Важна грамматика, понятность и сохранение смысла. Текст переводится для сайта по продажам портретов и картин. Приложил одну из страниц для оценки сложности. Жду ваших предложений по цене и срокам.

П.С. По возможности просьба перевести помеченный абзац.

11 лет назад
myawenza
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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