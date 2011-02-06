Здравствуйте Ольга, Вы ответили на проект https://www.weblancer.net/projects/633086.html Стилизация фотографии, портрет в стиле поп арт. хотел предложить Вам другой заказ по обработки фотографии, стилистика ...
- $30Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Стилизация Фотографии, портрет в стиле поп арт. Нужно обработать фотографию женщины, высылаю фотографию и пример стилизации. П.С. если сработаемся, будут ещё заказы.Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно перевести текст с русского на немецкий. Текста около 7 страниц А4. Важна грамматика, понятность и сохранение смысла. Текст переводится для сайта по продажам портретов и картин. Приложил одну из страниц для оценки сложности. Жду ...Переводы8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно изменить дизайн шаблона и натянуть его на CMS osCommerce. Дизайн уже разработан, макеты в псд естъ. Жду Ваших предложений по цене и срокам.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен переводчик русский-французский. Текста около 30 страниц нужны хорошие знания французского. Текст переводится для сайта по продажам портретов и картин. Оплата поэтапная через вебмани, после проверки перевода. Жду ваших предложений. ...Переводы10 заявокЗакрыт14 лет назад