myawenza

Новак myawenza

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Стилизация фотографии, портрет в стиле поп арт.

    $30

    Здравствуйте Ольга, Вы ответили на проект https://www.weblancer.net/projects/633086.html Стилизация фотографии, портрет в стиле поп арт. хотел предложить Вам другой заказ по обработки фотографии, стилистика ...

    HTML
    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод русско-немецкий

    Нужно перевести текст с русского на немецкий. Текста около 7 страниц А4. Важна грамматика, понятность и сохранение смысла. Текст переводится для сайта по продажам портретов и картин. Приложил одну из страниц для оценки сложности. Жду ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка дизайна Магазина

    Нужно изменить дизайн шаблона и натянуть его на CMS osCommerce. Дизайн уже разработан, макеты в псд естъ. Жду Ваших предложений по цене и срокам.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переводчик русский-французский

    Нужен переводчик русский-французский. Текста около 30 страниц нужны хорошие знания французского. Текст переводится для сайта по продажам портретов и картин. Оплата поэтапная через вебмани, после проверки перевода. Жду ваших предложений. ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад