Нужен переводчик русский-французский. Текста около 30 страниц нужны хорошие знания французского. Текст переводится для сайта по продажам портретов и картин. Оплата поэтапная через вебмани, после проверки перевода. Жду ваших предложений.

Вот часть текста для оценки сложности:

"Что мы предлагаем?

Мы предлагаем нашим клиентам (частным лицам, организациям, галереям, музеям, типографиям, фотографам и прочим партнерам по бизнесу) классическую живопись под заказ, выполненную в разнообразных художественных направлениях и в различной технике. По Вашему желанию мы изготовим оригинальные картины, постеры, иллюстрации и другие художественные произведения . Наша продукция особенно подходит в качестве подарков и предметов декора. Что бы Вы ни пожелали - картину по фотографии, портрет или карикатуру по исходному фотоизображению, рисунок или картину со слов - наши творческие возможности не знают границ. Все, что от Вас требуется, это просто сказать, в каком стиле Вы хотели бы видеть выполненное нами художественное произведение: это может быть как портрет в стиле поп-арт, абстрактное искусство или забавная карикатура."