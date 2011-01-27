Перевод сайта EN-RU

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Закрыт24 заявки456 просмотров

Необходимо сделать хороший перевод сайта с английского языка на русский (около 30-40 стр.). Перевод должен быть качественным, текст должен быть "вкусным" и производить впечатление на посетителей сайта, побуждать их к регистрации.

Будем рассматривать исполнителей только с опытом работы, с хорошим портфолио и отзывами работодателей.

Предоплаты не будет.

В личку, аську и т.д. не писать - все предложения строго в проекте!

Бюджет обсуждается, зависит от Вашей квалификации и сроков исполнения.

14 лет назад
marsha
42 года
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров