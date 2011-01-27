Нужно врямя от времени переводить статьи и новости по скалолазной тематике. пример http://www.climbapedia.com/en/articles/la-capelle-banned-to-climbers/ Сколько будет стоить такой перевод?
Перевод сайта EN-RU
Необходимо сделать хороший перевод сайта с английского языка на русский (около 30-40 стр.). Перевод должен быть качественным, текст должен быть "вкусным" и производить впечатление на посетителей сайта, побуждать их к регистрации.
Будем рассматривать исполнителей только с опытом работы, с хорошим портфолио и отзывами работодателей.
Предоплаты не будет.
В личку, аську и т.д. не писать - все предложения строго в проекте!
Бюджет обсуждается, зависит от Вашей квалификации и сроков исполнения.
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