Требуется перевод и закадровое озвучивание youtube

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Закрыт9 заявок375 просмотров

Требуется перевод и закадровое озвучивание видео тестов и обзор на техническую и авто тематику, продолжительность видео примерно от 1 до 10 минут. Расценки, 0,5$ за минуту. Так же требуются текстовые переводчики на аналогичную тематику, можно использовать электронные переводчики.

14 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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