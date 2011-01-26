Создание/правка текстов + перевод English

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Закрыт4 заявки304 просмотра

Задача: Создание текстов, корректировка и перефразировка текущих текстов, перевод текстов на Английский (или сразу создание на Английском языке)

Тема: Электронная Коммерция, Magento

Кандидат обладать достаточными техническими знаниями в области Ecommerce и Magento или готов освоить этот топик.

1. Создать тексты на темы (eCommerce Services, Magento Services, Custom Programming,Website,Design, System Administration) примеры статей будут предоставлены победителю

2. Создать продукты и их описания как на сайте http://ecommercesoftwaresolutionsonline.com/magento-development-starter-package.html

3. Создать описание сайтов из портфолио (1-2 предложение)

4. Перевести (1-3) на английский язык + существующие тексты ~ 3000 знаков

Время: 4 рабочих дня.

Magento
14 лет назад
hotger
Кирилл 
42 года
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10 лет назад

Выбранный исполнитель

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