Необходимо сделать англоязычную версию сайта http://www.metizplant.ru/
Создание/правка текстов + перевод English
Задача: Создание текстов, корректировка и перефразировка текущих текстов, перевод текстов на Английский (или сразу создание на Английском языке)
Тема: Электронная Коммерция, Magento
Кандидат обладать достаточными техническими знаниями в области Ecommerce и Magento или готов освоить этот топик.
1. Создать тексты на темы (eCommerce Services, Magento Services, Custom Programming,Website,Design, System Administration) примеры статей будут предоставлены победителю
2. Создать продукты и их описания как на сайте http://ecommercesoftwaresolutionsonline.com/magento-development-starter-package.html
3. Создать описание сайтов из портфолио (1-2 предложение)
4. Перевести (1-3) на английский язык + существующие тексты ~ 3000 знаков
Время: 4 рабочих дня.
Выбранный исполнитель
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