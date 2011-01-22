Срочный перевод с китайского

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Закрыт4 заявки255 просмотров

Нужно срочно, максимально грамотно перевести с китайского на русский. Перевод необходимо делать прямо в коде(языковых файлов нет).

Пишите свои условия.

Без стажа и отзывов на этом сайте-просьба не беспокоить.

14 лет назад
kamris2004
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
36 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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