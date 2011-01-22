Перевод системы управления CMS

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Закрыт11 заявок191 просмотр

Здравствуйте, Фрилансеры!

Есть CMS система, которую необходимо перевести.

Для перевод с английского на русский предусмотрен специальный интерфейс.

Работы много, переводить надо качественно.

Требуется опыт перевода подобных систем, т.к. в большинстве случаев перевод осуществляется с технического англ. языка.

Оплата: Яндекс/Вебмани

ICQ: семь три семь три два два

14 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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