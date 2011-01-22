Стоматологический портал Medco.ru ищет переводчика/копирайтера для работы с тематическими статьями. Работа заключает в себе перевод статьи с Английского объемом 600-1500 символов которые мы будем присылать вам через каждые 2-4 дня. Ожидаемые сроки перевода ...
Перевод системы управления CMS
Здравствуйте, Фрилансеры!
Есть CMS система, которую необходимо перевести.
Для перевод с английского на русский предусмотрен специальный интерфейс.
Работы много, переводить надо качественно.
Требуется опыт перевода подобных систем, т.к. в большинстве случаев перевод осуществляется с технического англ. языка.
Оплата: Яндекс/Вебмани
ICQ: семь три семь три два два
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