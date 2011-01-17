Перевод научных статей

$300
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Закрыт45 заявок875 просмотров

Стоматологический портал Medco.ru ищет переводчика/копирайтера для работы с тематическими статьями. Работа заключает в себе перевод статьи с Английского объемом 600-1500 символов которые мы будем присылать вам через каждые 2-4 дня. Ожидаемые сроки перевода статьи - сутки .Если вы хорошо разбираетесь в медицинской тематике в частности в стоматологии, можем предложить вам лично искать статьи с доплатой 1$ за статью. Что удобнее и для вас и для нашей компании (мы не тратим время, вы не сидите без дела и получаете большую прибыль). Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Прилагается пример текста.

14 лет назад
hitakiri
Медко 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Chernilecsky
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

Chernilecsky
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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