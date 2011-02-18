hitakiri

Медко hitakiri

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Стоматологический портал MEDCO.RU –ресурс, предлагающий всестороннюю и актуальную информацию как потенциальным пациентам, так и специалистам в области стоматологии.

  • Шаблон на joomla 1.7

    $80

    Есть шаблон сделанный на smarty , который стоит на самописной cms , его необходимо полностью перенести на joomla шаблон, сайт : 22clinic.ru все файлы предоставляю после договоренности о сотрудничестве.

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн листовки

    $60

    Есть готовая печатная продукция, описывающая интернет магазин, т.к. изменился дизайн самого сайта нужно изменить и дизайн печатки. Необходимые для работы файлы, логотипы элементы графики вышлем после утверждения о сотрудничестве. Файлы с более полным тз ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание иконок для сайта

    Необходимо создать уникальные иконки для сайта в качестве примера вложен файл, иконки которые необходимо заменить отмечены, будем рассматривать предложения тех дизайнеров , кто пришлет уже измененную иллюстрацию в качестве подтверждения своих сил (поменять1-2 ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Объединение нескольких модулей Joomla в один

    На сайте kormed.ru Находится энное количество самописных модулей, с достаточно кривым кодом и не понятной реализацией. Необходимо довести дело до ума, объединив работающие части в единый модуль остальной ненужный код удалить. Пишите свои предложения ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод научных статей

    $300

    Стоматологический портал Medco.ru ищет переводчика/копирайтера для работы с тематическими статьями. Работа заключает в себе перевод статьи с Английского объемом 600-1500 символов которые мы будем присылать вам через каждые 2-4 дня. Ожидаемые сроки перевода ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Редизайн листовки
Хороший заказчик. Своевременная оплата и всегда на связи. Рекомендую для сотрудничества!