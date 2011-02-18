Есть шаблон сделанный на smarty , который стоит на самописной cms , его необходимо полностью перенести на joomla шаблон, сайт : 22clinic.ru все файлы предоставляю после договоренности о сотрудничестве.
Стоматологический портал MEDCO.RU –ресурс, предлагающий всестороннюю и актуальную информацию как потенциальным пациентам, так и специалистам в области стоматологии.
- $80HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $60
Есть готовая печатная продукция, описывающая интернет магазин, т.к. изменился дизайн самого сайта нужно изменить и дизайн печатки. Необходимые для работы файлы, логотипы элементы графики вышлем после утверждения о сотрудничестве. Файлы с более полным тз ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $300
Полное ТЗ вложено.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать уникальные иконки для сайта в качестве примера вложен файл, иконки которые необходимо заменить отмечены, будем рассматривать предложения тех дизайнеров , кто пришлет уже измененную иллюстрацию в качестве подтверждения своих сил (поменять1-2 ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт14 лет назад
На сайте kormed.ru Находится энное количество самописных модулей, с достаточно кривым кодом и не понятной реализацией. Необходимо довести дело до ума, объединив работающие части в единый модуль остальной ненужный код удалить. Пишите свои предложения ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим литературный рерайтинг интервью 10000 знаков без пробела.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $300
Стоматологический портал Medco.ru ищет переводчика/копирайтера для работы с тематическими статьями. Работа заключает в себе перевод статьи с Английского объемом 600-1500 символов которые мы будем присылать вам через каждые 2-4 дня. Ожидаемые сроки перевода ...Переводы1 исполнительЗакрыт14 лет назад