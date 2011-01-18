Перевод текста с русского на английский

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен6 заявок149 просмотров

Необходим качественный перевод текста 1,8 т. знаков, для титульной страницы интернет - магазина.

14 лет назад
rusinborg
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Работой по переводу текста доволен. Всё очень быстро и качественно. В дальнейшем планирую обращаться ещё. Рекомендую всем кому дорого время и деньги.
Спасибо за сотрудничество! С удовольствием буду работать с Вами в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод руководства с англ. яз. на рус. яз.

    $4000

    Здравствуйте! Требуется помощь квалифицированного переводчика английского языка с переводом руководства оператора кромкогибочного пресса с английского языка на русский язык. Общий объём текста на перевод - 20,5 учётных страниц (по 1800 знаков с пробелами). Срок ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вольный перевод заметок

    Необходимо своими словами перевести небольшие обзоры с сайта http://alltwitterapps.com/ (Это описание различных плагинов и сервисов для Twitter) Объем каждой записи не менее 300 символов. Объем: 270 ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Детский перевод о животных рус.>англ.

    Привет. В общем, есть около 40 животных. Нужно о каждом из них написать по пятьдесят-семьдесят слов, описание для ДЕТСКОЙ игры. Проще некуда, никаких сложностей, я просто не успеваю. Источников море, если погуглить ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • ASAP: Перевести технический текст

    Нужно перевести технический текст достоверно и грамотно. Речь не о переводе через программку. Объем 4 страницы, по знакам в районе 6 К получается.

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод комикс статей (часть 1)

    $1800

    Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка! Требуется перевести с Английского языка очередные - 600 статей Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано! Объём статей различный ...

    Переводы2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад