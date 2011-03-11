c_a_t

Екатерина Денисенко c_a_t

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Люблю работать! Делаю это с душой!

Предоставляю услуги:

- ПЕРЕВОД (русский – английский, украинский – английский, английский-русский, английский - украинский) .

- КОПИРАЙТ ( рус., укр. англ.яз.)

- РЕРАЙТ ( рус., укр. англ.яз.)

- РЕФЕРАТЫ, СОЧИНЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ

АНГЛИЙСКИЙ язык изучаю с 4 лет. Основная работа - переводчик в торгово-строительной компании. Читаю книги в оригинале, смотрю фильмы, регулярно общаюсь с носителями английского языка.

Перевожу и пишу быстро, красиво, интересно.

ОБРАЗОВАНИЕ: ПГАСА, прикладное материаловедение на английском языке. Имею два диплома: материаловед, переводчик технического английского языка.

Стажировалась в США.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: переводы технических, бизнес и художественных текстов, индивидуальное обучение языку, работа переводчиком на конференциях и деловых встречах, написание сочинений и рефератов на английском языке, рерайт английских текстов, копирайт.

Люблю работать. Делаю это ответственно и с душой!

Отзывы заказчиков

tendent
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$140
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Денисенко Екатерины
Неизменно высокое качество!
Всегда с удовольствием работаю с этим заказчиком.
Ответный отзыв
vovan_af
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Статья-анонс
Супер! Быстро и именно то, что я хотел! Обращусь еще
Спасибо Владимиру за четко поставленную задачу и своевременную оплату!
Ответный отзыв
tendent
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Денисенко Екатерины (c_a_t)
Рекомендую Екатерину! Отличная работа.
Всегда рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
tendent
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Денисенко Екатерины (c_a_t)
Великолепно, как всегда! Рекомендую.
С этим заказчиком работаем на постоянной основе. Заказчик всегда на связи, готов ответить на все вопросы, ориентирован на результат. Большое спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
eramar
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
8 статей на тематику чай. Для Денисенко Екатерины
Екатерина справилась с работой на отлично, за что я ее очень благодарен! Все точно в срок (даже немного раньше), отличный стиль! Безусловно, буду обращаться за услугами и в будущем! Екатерина отличный копирайтер.
Сотрудничаем уже не первый раз. Ярослав - замечательный заказчик. Дает волю фантазии копирайтера. Оплата, как всегда, в срок. Буду ждать новых заказов!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Копирайтинг
22 отзыва
от $1
от 1 дня
#136
Переводы
21 отзыв
от $2
от 1 дня
#35
Редактирование и Корректура
3 отзыва
от $2
от 1 дня
#69
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
от $2
от 1 дня
#65
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1505
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2676
Показать все услуги