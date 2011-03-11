Предоставляю услуги:
- ПЕРЕВОД (русский – английский, украинский – английский, английский-русский, английский - украинский) .
- КОПИРАЙТ ( рус., укр. англ.яз.)
- РЕРАЙТ ( рус., укр. англ.яз.)
- РЕФЕРАТЫ, СОЧИНЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ
АНГЛИЙСКИЙ язык изучаю с 4 лет. Основная работа - переводчик в торгово-строительной компании. Читаю книги в оригинале, смотрю фильмы, регулярно общаюсь с носителями английского языка.
Перевожу и пишу быстро, красиво, интересно.
ОБРАЗОВАНИЕ: ПГАСА, прикладное материаловедение на английском языке. Имею два диплома: материаловед, переводчик технического английского языка.
Стажировалась в США.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: переводы технических, бизнес и художественных текстов, индивидуальное обучение языку, работа переводчиком на конференциях и деловых встречах, написание сочинений и рефератов на английском языке, рерайт английских текстов, копирайт.
Люблю работать. Делаю это ответственно и с душой!
Портфолио
- ДОГОВОР339 просмотров
- Вождение в Англии356 просмотров
- Термическая обработка стали336 просмотров
- ДИПЛОМНАЯ РАБОТА326 просмотров
- Фрагмент карты больного.372 просмотра
- Металлы. Фрагмент текста.740 просмотров
- Рассказ. Человек,который ненавидел Рождество347 просмотров
- Закаливание высокопрочных низколегированных сталей304 просмотра