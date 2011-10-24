Приватно для Денисенко Екатерины (c_a_t)

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки167 просмотров

30 ст. по 2 т.з.

14 лет назад
tendent
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$120
7 дней
Великолепно, как всегда! Рекомендую.
С этим заказчиком работаем на постоянной основе. Заказчик всегда на связи, готов ответить на все вопросы, ориентирован на результат. Большое спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад