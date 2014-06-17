Приватный проект Покотило Татьяна (Nity)

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Завершен1 заявка86 просмотров

Написание статьи 2200 знаков

Оплата wmr

Написание статей
14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$7
5 дней
Все прошло хорошо
Дарья - приятный в общении заказчик с подробными и четкими требованиями к работе. Сотрудничеством довольна - рекомендую! С Уважением, Татьяна

Заявки фрилансеров

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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