Здравствуйте. Требуется исполнитель для наполнения игрового сайта небольшими статьями (200-300 знаков). Статьи будут довольно похожими (около 150 знаков будут постоянно пересекаться + пару предложений уникального текста). Мозговая работа минимальная, поэтому оплата ...
Приватный проект Покотило Татьяна (Nity)
Написание статьи 2200 знаков
Оплата wmr
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужны 4 статьи по 2000 знаков.Закрыт14 лет назад
Привет! Необходимо сделать уникальную промо статью о штатных автомагнитолах c ключевыми словами + seo текст Срок 2 дня. Примерный объем 2000 символов с пробелами.Завершен14 лет назад
Написание 2-х статей 2200 знаков каждая Оплата wmrЗакрыт14 лет назад
Требуется рерайт текстов по разным темам.Завершен14 лет назад
- $40
Требуется написать оригинальные оптимизированные сео-статьи для сайта: http://centr-media.ru/ Это рекламное агентство полного цикла, расположенное в Санкт-Петербурге. Оно занимается всеми видами рекламы: - брендинг - дизайн - маркетинг - ...Завершен14 лет назад
Рерайт. Нужны статьи, даются только заголовки статей. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgZXuVsGXLH-dG1abnhCNlJ3RktsSU84ZlNkRWlvZFE&hl=ru#gid=0Копирайтинг29 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем Привет! Ищу Копирайтера, для наполнения Магазина (СРОЧНО)...подробности при переписке. ____________________________________________________________________________ Пишите, плиз, Цену за 1000 (сбп), желательно в рублях...Закрыт14 лет назад
Требуются тексты для интернет магазина кальянов в раздел "О нас", "доставка и оплата", "оптовикам", "курсы для кальянщиков". Каждый текст по 2 тыс. символов. Оплата 1,5 wmz/1000 символов. Нужно либо сегодня до ночи, ...Завершен14 лет назад
2 статьи по 1000 знаков. Примерные темы: авто из европы, эвакуация аварийных авто.Закрыт14 лет назад