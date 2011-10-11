Копирайт

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Завершен7 заявок183 просмотра

Требуются тексты для интернет магазина кальянов в раздел "О нас", "доставка и оплата", "оптовикам", "курсы для кальянщиков". Каждый текст по 2 тыс. символов. Оплата 1,5 wmz/1000 символов.

Нужно либо сегодня до ночи, либо завтра до 12.00 по мск.

14 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$12
1 день
Евгения быстро и качественно написала необходимые тексты для интернет магазина кальянов. Отличный исполнитель. Рекомендую к работе.
Тема интересная. Вопросов никаких. Все согласно договоренности. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад