Необходимо придумать название торговой марки для группы компаний работающих в IT сфере. Неординарность приветствуется. будут вопросы, пишите.
Пара статей в 1000 знаков
2 статьи по 1000 знаков. Примерные темы: авто из европы, эвакуация аварийных авто.
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