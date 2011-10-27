Требуется копирайтер, который будет писать преимущественно Анкоры. Также будет копирайтинг и рерайтинг. Анкоры 120 руб-1000 зн., копирайт 150 руб-1000 зн.
Написать тексты для сайта
Требуются тексты для сайта автоателье.
К проекту прикреплен архив с таблицей, в которой описаны параметры текстов.
Краткие пояснения по полям таблицы:
1) Название текста - это просто рабочее название
2) Ссылка на "прототип" текста - ссылка на пример такого текста на другом сайте.
Здесь внимание!
Не надо делать рерайт текстов "прототипа". не надо следовать стилю и порядку изложения "прототипа". Ссылки на эти тексты приведены исключительно для ознакомления с предметной областью, и понимания, о чём (тезисно) должны быть тексты.
3) Количество знаков - включая знаки препинания и пробелы. Допустимая погрешность +/- 5% (при взаиморасчетах учитываться не будет).
4) Ключевые слова - доджны обязательно присутствовать в соответствующих текстах (в интересах СЕО оптимизации) точно так, как они приведены в таблице. Если в этом поле стоит прочерк, значит, просто пишете текст.
5) Минимальное кол-во вхождений - минимум столько раз необходимо употребить ключевик в тексте, точно в той форме, как он дан в таблице. Различного рода склонения ключевиков (например, "кожаного салона" вместо "кожаный салон") не являются прямым вхождением. Допустимо употребить и бОльшее количество прямых вхождений, но не более, чем в 2 раза от минимального.
Общие требования:
1) Текст должен быть осмысленным. Текст должен содержать информацию о том, что предоставляются такие-то услуги, такого-то качества, делается то-то и то-то, достигается это так-то и так-то. Смотрите тексты у "прототипа", и изложите тезисно то же самое, но по-своему. Можно подчерпнуть информацию и на других сайтах - везде написано примерно об одном и том же.
2) Текст должен быть разбит на смысловые блоки. Все тексты должны быть построены по одному плану:
- Общее описание задачи (или проблемы)
- Описание набора услуг (комплекса мер) по ее решению
- За счет чего достигается высокое качество и надежность, какие преимущества заказа именно здесь.
Все это написано и у "прототипа", и на других сайтах тоже. Не обязательно каждый раз излагать именно в таком порядке. Просто не надо мешать всё в одну кучу.
3) Текст должен быть уникальным. Разумеется, будет проведена автоматическая проверка текстов на уникальность.
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