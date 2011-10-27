Написать тексты для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок460 просмотров

Требуются тексты для сайта автоателье.

К проекту прикреплен архив с таблицей, в которой описаны параметры текстов.

Краткие пояснения по полям таблицы:

1) Название текста - это просто рабочее название

2) Ссылка на "прототип" текста - ссылка на пример такого текста на другом сайте.

Здесь внимание!

Не надо делать рерайт текстов "прототипа". не надо следовать стилю и порядку изложения "прототипа". Ссылки на эти тексты приведены исключительно для ознакомления с предметной областью, и понимания, о чём (тезисно) должны быть тексты.

3) Количество знаков - включая знаки препинания и пробелы. Допустимая погрешность +/- 5% (при взаиморасчетах учитываться не будет).

4) Ключевые слова - доджны обязательно присутствовать в соответствующих текстах (в интересах СЕО оптимизации) точно так, как они приведены в таблице. Если в этом поле стоит прочерк, значит, просто пишете текст.

5) Минимальное кол-во вхождений - минимум столько раз необходимо употребить ключевик в тексте, точно в той форме, как он дан в таблице. Различного рода склонения ключевиков (например, "кожаного салона" вместо "кожаный салон") не являются прямым вхождением. Допустимо употребить и бОльшее количество прямых вхождений, но не более, чем в 2 раза от минимального.

Общие требования:

1) Текст должен быть осмысленным. Текст должен содержать информацию о том, что предоставляются такие-то услуги, такого-то качества, делается то-то и то-то, достигается это так-то и так-то. Смотрите тексты у "прототипа", и изложите тезисно то же самое, но по-своему. Можно подчерпнуть информацию и на других сайтах - везде написано примерно об одном и том же.

2) Текст должен быть разбит на смысловые блоки. Все тексты должны быть построены по одному плану:

- Общее описание задачи (или проблемы)

- Описание набора услуг (комплекса мер) по ее решению

- За счет чего достигается высокое качество и надежность, какие преимущества заказа именно здесь.

Все это написано и у "прототипа", и на других сайтах тоже. Не обязательно каждый раз излагать именно в таком порядке. Просто не надо мешать всё в одну кучу.

3) Текст должен быть уникальным. Разумеется, будет проведена автоматическая проверка текстов на уникальность.

14 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
Ксения выполнила работу замечательно. Тексты написаны в соответствии с ТЗ, без достойных упоминания погрешностей. Работой доволен.
Спасибо за интересный заказ. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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