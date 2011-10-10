Рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок215 просмотров

Доброе утро, господа!

Необходимо СЕЙЧАС выполнить рерайт-описание парфюма. 800-900 знаков.

Оплата в WMR.

14 лет назад
Areal
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Jok_er
Антон 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Мгновенно и качественно. Супер!
Очень приятно работать. Всем рекомендую. Четкое задание и быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

Jok_er
Антон 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Оптимизированные уникальные статьи

    Нужны оптимизированные уникальные статьи для сайта http://vertusite.ru/ Каждая статья около 3000-5000 символов без пробелов. Названия статей, это же ключевые фразы: Телефоны Cartier; Телефоны Louis Vuitton; Телефоны Rado; Телефоны Tag ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение контентом сайта авторынка

    $80

    Сразу говорю: Цена низкая. Аргументирую простой тематикой, широким спектром источников для рерайта и детальным ТЗ. Требуется написать оригинальные оптимизированные сео-статьи для сайта: http://auto-industria.ru/ Компания находится в Санкт-Петербурге. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Контент для интернет-магазина.

    $160

    Подготовить структуру, концепцию текстового контента на проекте, легенду проекта, тексты для разделов, подобрать анимационные картинки для разделов, сдать проект, получить оплату. Без опыта работы более года по наполнению сайтов, младше 23 лет, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт материалов

    Необходимо сделать рерайт материалов. Найти (или нарисовать) аналогичные картинки, присутствующие в тексте. Сделать текст последовательным, а не так как сделано в материалах (в виде колонок). На выходе MS Word текст вместе с иллюстрациями. Дополнительно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи на тему страйкбольное газовое оружие

    Требования к статьям - Статья должна быть уникальной в рамках Интернета, не опубликована ни на одном сайте и не проиндексирована поисковыми системами. Уникальность статьи оценивается адвего и т.п. системами. - Статья ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен копирайт на баскетбольную тематику.

    $100

    Мы ищем очень талантливого копирайтера, который очень хорошо разбирается в баскетболе. Нужно будет писать качественные статьи на сайт с высокими рейтингами allbasketball.ru. Статьи должны бить очень качественные и уникальные на 100%, в ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лизинг автомобилей

    $5

    Требуется уникальная статья 3000 знаков с анкором "автомобиль в лизинг". Повторение анкора 2-3 раза.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад