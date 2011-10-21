Контент для интернет-магазина.

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка280 просмотров

Подготовить структуру, концепцию текстового контента на проекте, легенду проекта, тексты для разделов, подобрать анимационные картинки для разделов, сдать проект, получить оплату.

Без опыта работы более года по наполнению сайтов, младше 23 лет, в личные сообщения, не прочитав/ поняв полное ТЗ из вложения - не писать.

Общение в скайпе, укзан в профиле, после полного ответа заявкой в тендере.

За качественную, позитивную, вдумчивую работу, с превышением числа знаков, без лишних вопросов и прочих траблов - бонус до 50% бюджета.

Если готовы подготовить работу в меньшем от указанного бюджета - не надо писать максимальный.

Заявки скрыты.

Сроки - ок. 7-8 рабочих дней с момента принятия в тендере.

14 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$222
10 дней
Лера оперативно подготовила и сдала работу в полном объёме.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
#1
Копирайтинг

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