Нужны оптимизированные уникальные статьи для сайта http://vertusite.ru/ Каждая статья около 3000-5000 символов без пробелов. Названия статей, это же ключевые фразы: Телефоны Cartier; Телефоны Louis Vuitton; Телефоны Rado; Телефоны Tag ...
Контент для интернет-магазина.
Подготовить структуру, концепцию текстового контента на проекте, легенду проекта, тексты для разделов, подобрать анимационные картинки для разделов, сдать проект, получить оплату.
Без опыта работы более года по наполнению сайтов, младше 23 лет, в личные сообщения, не прочитав/ поняв полное ТЗ из вложения - не писать.
Общение в скайпе, укзан в профиле, после полного ответа заявкой в тендере.
За качественную, позитивную, вдумчивую работу, с превышением числа знаков, без лишних вопросов и прочих траблов - бонус до 50% бюджета.
Если готовы подготовить работу в меньшем от указанного бюджета - не надо писать максимальный.
Заявки скрыты.
Сроки - ок. 7-8 рабочих дней с момента принятия в тендере.
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Заявки фрилансеров
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