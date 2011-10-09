Нужен копирайт на баскетбольную тематику.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок226 просмотров

Мы ищем очень талантливого копирайтера, который очень хорошо разбирается в баскетболе.

Нужно будет писать качественные статьи на сайт с высокими рейтингами allbasketball.ru.

Статьи должны бить очень качественные и уникальные на 100%, в основном по 3-5 тис. символов. Никакого рерайта.

Если Вы считаете себя таким специалистом, тогда свяжитесь с нами по аське: 190686.

Оплата 35 рублей за 1000 симовлов.

Нам гласное не количество, а качество.

14 лет назад
Ekoo0
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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