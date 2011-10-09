Нужны оптимизированные уникальные статьи для сайта http://vertusite.ru/ Каждая статья около 3000-5000 символов без пробелов. Названия статей, это же ключевые фразы: Телефоны Cartier; Телефоны Louis Vuitton; Телефоны Rado; Телефоны Tag ...
Нужен копирайт на баскетбольную тематику.
Мы ищем очень талантливого копирайтера, который очень хорошо разбирается в баскетболе.
Нужно будет писать качественные статьи на сайт с высокими рейтингами allbasketball.ru.
Статьи должны бить очень качественные и уникальные на 100%, в основном по 3-5 тис. символов. Никакого рерайта.
Если Вы считаете себя таким специалистом, тогда свяжитесь с нами по аське: 190686.
Оплата 35 рублей за 1000 симовлов.
Нам гласное не количество, а качество.
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