Копирайтинг для членов фан-клубов

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Закрыт3 заявки272 просмотра

Клубы любой направленности. Приглашаем активных участников клубов, форумов к сотрудничеству. Необходимо продвигать определенные идеи среди участников и, собственно, кумиров.

Тема - подарки известным людям.

Целевая аудитория - Россия

14 лет назад
saythis
Илья 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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