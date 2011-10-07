Написание сео текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки352 просмотра

Требуется написание сео текста на сайт пивного ресторана.

Ключи:

Глдавная:

пивной ресторан

пивной бар

ресторан кафе

рестораны бары калининграда

Рубрика в новостях:

спорт бары

прямые трансляции матчей

О пиве:

пиво в калининграде

Меню:

ресторан цены

История Ресторана

кафе и рестораны калининграда

14 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание интересных, развлекательных статей

    Есть развлекательный сайт (онлайн-игры, видеоролики, фильмы и т.д.). Для него нужно написать 200 статей на развлекательные темы. Темы могут быть примерно такими: жизнь публичных людей, звезд шоу-бизнеса; необычные люди, профессии, явления, события; необычные технические новинки; ...

    Написание статей
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт статей

    Нужен исполнитель (или несколько) для рерайта 25 статей (~75.000 символов), тематика - дизайн интерьера. Сроки - 2 дня (до вечера воскресенья). Указывайте цены за 1000 символов б.п. и сколько статей можете обработать.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется рерайт статей

    Требуется рерайт 11 статей финансовой направленности. От исполнителя требуется понимание данной тематики. Статьи примерно 7000-8000 знаков без пробелов. Интересуют цены на весь объем либо за 1000. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 13 статей для интернет-магазина страз

    Интернет-магазин: http://straz-decor.ru Магазин осуществляет продажу страз по всей России. Требуется написать 13 статей. Что можно сказать в статьях: Огромный ассортимент, работа по всей России, отлаженный механизм доставки,креативные аппликации, один из крупнейших продавцов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 7 статей для сайта агентства недвижимости

    Требуется написать 7 статей для сайта агентства недвижимости "Основа". Объем ~3000 символов с пробелами. http://osnova08.ru Агентство занимается продажей земельных участков в Псковской области. Само же агентство базируется в Санкт-Петербурге. На данном рынке с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайтинг новостей, 200к символов в месяц

    Постоянно заказываю рерайтинг для своих сайтов и не только. В данный момент требуется ещё один исполнитель для выполнения рерайтинга новостей. Нужен человек, способный выполнять не менее 10к символов в сутки. Тематика: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Несложный рерайт

    Даю исходники: а) описания достопримечательностей Европы и б) медицинская тема (стоматология, общеознакомительные статьи). Работы много, минимум - на ближайшие 2-3 дня. Рассмотрю предложения не выше 30 руб. за 1К (б/п). То есть, выбирать буду кто ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Описание нового айфона

    Просто хорошо отрерайтить мой исходник (с уником 100%) - вышлю его исполнителю. Объем текста - 3К, чуть больше. Оплата, конечно, небольшая (рассмотрю предложения не выше 1$ за 1К без пробелов), но и работа - несложная. ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн, рерайт

    сделать новый хороший дизайн, перевести на пхп, таматика - психология, сроки не поджимают, бюджет небольшой

    PHP
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cео-копирайтинг статей

    $50

    Срочно нужно сделать копирайт 3 статей по заданым ключам. Тема красота, здоровье, медицина Объем статей примерно 2000 - 2500 знаков Работа срочная, сдать нужно до вечера завтрашнего дня, статьи должны быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад