Есть развлекательный сайт (онлайн-игры, видеоролики, фильмы и т.д.). Для него нужно написать 200 статей на развлекательные темы. Темы могут быть примерно такими: жизнь публичных людей, звезд шоу-бизнеса; необычные люди, профессии, явления, события; необычные технические новинки; ...
Написание сео текстов
Требуется написание сео текста на сайт пивного ресторана.
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Рубрика в новостях:
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кафе и рестораны калининграда
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