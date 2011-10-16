Требуется написать 7 статей для сайта агентства недвижимости "Основа". Объем ~3000 символов с пробелами.

http://osnova08.ru

Агентство занимается продажей земельных участков в Псковской области. Само же агентство базируется в Санкт-Петербурге. На данном рынке с 2007 года, Участки как жилые (пустые земельные участки и участки с построенными домами), так и с/х назначения. На данный момент компания поддерживает деловые контакты со всеми серьёзными игроками земельного рынка в этом регионе.

О чем можно написать: 1) Похвалить "Основу", порекомендовать, расписать, что это лучший выбор, уважает клиентов, помогает с выбором участка, оформлением и.т.д, высокий уровень доверия, юридическая чистота, работа с ведущими агентствами региона, отличная база участков в хороших, приятных для жизни и отдыха районах.

2) Написать об участках: географическое положение, флора, фауна, озера, реки, лес. Развитая инфраструктура, электричество, водопровод, водоемы рядом, транспортная сеть. Наличие в районе музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское». Пример: Пушкиногорский район расположен в 120 км (по автотрассе) к югу от Пскова, в 400 км от Санкт-Петербурга, в 600 км от Москвы. Несмотря на относительную удалённость, в Псковской области немного мест, столь же привлекательных для дачного отдыха и туризма.

3) Написать о развитии сферы туризма и отдыха в этой области, о притоке туризма. О том, что заметно растет с каждым годом спрос на продаваемые участки, все больше и больше людей покупают данные земли. О том, что это очень выгодное вложение средств, место для отдыха и постоянного проживания.

По тексту для каждой статьи: Объем ~3000 символов с пробелами

1. Прямое вхождение ключевиков.

2. Употребить все ключи в первом абзаце (первые 150 символов).

3. Каждый ключевик повторять 1 раз на 1000 символов.

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Жду в предложения сроки и цену за работу.

Спасибо.