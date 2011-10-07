Несложный рерайт

Даю исходники: а) описания достопримечательностей Европы и б) медицинская тема (стоматология, общеознакомительные статьи). Работы много, минимум - на ближайшие 2-3 дня. Рассмотрю предложения не выше 30 руб. за 1К (б/п). То есть, выбирать буду кто дешевле возьмется. Но при безупречном качестве - дам еще работу. Пишите цену и желаемую тематику. Обе темы - несложные, исходники - хорошие. Оплата - вмр сразу после проверки.