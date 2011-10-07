Наполнение Knowledge Base (хостинг) на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка163 просмотра

Создание базы знаний по хостингу на английском языке. В основном стандартные наполнение с небольшими нюансами. Регистрация доменов, DNS, Настройка почты, FTP, Control Panel, Mail Programs, Установка WordPress, Joomla, etc.

Хотелось бы чтобы контент был уникальный. Учет особенностей конкретного хоста. Оплата за каждых 10 опубликованных статей после проверки. Статей нужно много. Предпочтительно долгосрочное сотрудничество.

JoomlaWordPressНастройка почты
14 лет назад
divichara
Ирина 
51 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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