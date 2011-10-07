Наполнение Knowledge Base (хостинг) на английском

Создание базы знаний по хостингу на английском языке. В основном стандартные наполнение с небольшими нюансами. Регистрация доменов, DNS, Настройка почты, FTP, Control Panel, Mail Programs, Установка WordPress, Joomla, etc.

Хотелось бы чтобы контент был уникальный. Учет особенностей конкретного хоста. Оплата за каждых 10 опубликованных статей после проверки. Статей нужно много. Предпочтительно долгосрочное сотрудничество.