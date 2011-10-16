Рерайт описаний серий сериала Интерны

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок258 просмотров

Есть источник для большинства серий, количество знаков на серию около 200, нужно увеличить количество знаков минимум до 500 на описание и найти недостающие, итого минимум 50тыс знаков без пробелов. Если сработаемся с исполнителем, возможно продолжение по другим проектам, так что количество знаков может возрасти.

14 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$50
4 дня
Приятно работать с Юлией, работа всегда выполняется качественно и в назначенные сроки, обращаюсь уже не в первый раз и уверен что еще обращусь. Рекомендую
Работать с Александром одно удовольствие. Всегда на связи, быстро оплачивает работу. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад

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