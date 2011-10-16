Рерайт описаний серий сериала Интерны

Есть источник для большинства серий, количество знаков на серию около 200, нужно увеличить количество знаков минимум до 500 на описание и найти недостающие, итого минимум 50тыс знаков без пробелов. Если сработаемся с исполнителем, возможно продолжение по другим проектам, так что количество знаков может возрасти.