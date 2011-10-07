Текст для сайта по продаже стройматериалов

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Закрыт18 заявок263 просмотра

Сайт:

http://stroyelement.ucoz.ua

Задача: Написать текст на сайт оптимизированный для поисковой машины.

Запрос: Кирпич Харьков, Красный кирпич Харьков, Белый кирпич Харьков.

Нужно написать оригинальный текст для поднятия рейтинга в поисковых машинах по данным запросам.

Работаем только по Харьковской области.

Жду варианты по ценам и ваши портфолио.

Готов платить нормальные деньги за хорошие тексты

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14 лет назад
bu4a
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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